Un joven motociclista terminó hospitalizado tras chocar con un auto sobre avenida Belgrano

El accidente ocurrió en la intersección con calle Urrejolas. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Regional.

Hoy 20:36

Un siniestro vial ocurrió durante la tarde de este lunes sobre avenida Belgrano (N) y dejó como saldo a un motociclista herido, quien debió ser derivado al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

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Fuentes policiales informaron que el siniestro se registró alrededor de las 18:54 en la esquina de Belgrano y Urrejolas, donde colisionaron un automóvil conducido por un hombre y una motocicleta de 110c.c. El conductor del rodado menor fue identificado como Corvalán, de 19 años y domiciliado en la ciudad de La Banda.

Según manifestaron testigos que presenciaron el hecho, ambos vehículos circulaban por avenida Belgrano en sentido sur-norte y por el mismo carril. En esas circunstancias, el automóvil habría intentado girar hacia calle Urrejolas sin accionar las luces de giro, momento en que el motociclista intentó sobrepasarlo y terminó impactando contra uno de los laterales del vehículo.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar responsabilidades.