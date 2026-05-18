Crisis en Bolivia: violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías sacudieron La Paz

Miles de personas intentaron avanzar hacia el Palacio de Gobierno armados con piedras, palos y dinamita. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y ya hay decenas de detenidos.

Hoy 21:32

La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo de extrema tensión luego de violentos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en el centro de La Paz.

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Miles de personas se movilizaron hacia la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante los disturbios, grupos de manifestantes arrojaron piedras, petardos, palos e incluso dinamita para intentar romper el cerco policial.

Ante el avance de la protesta, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y evitar que ingresara a las sedes del Ejecutivo y del Poder Legislativo, que debieron ser evacuadas y quedaron bajo fuerte custodia policial y militar.

En medio de los incidentes, un manifestante resultó herido y también se registraron saqueos en distintos edificios públicos y comercios privados. Según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno boliviano, algunos grupos ingresaron a oficinas estatales y destruyeron mobiliario, computadoras y otros elementos.

El gobierno identifica a los principales impulsores de las protestas como sectores vinculados al expresidente Evo Morales, aunque los dirigentes movilizados rechazan esa acusación y ratificaron su pedido de renuncia contra Paz.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los referentes de las protestas. El fiscal Roger Mariaca confirmó además que ya hay al menos 90 personas detenidas.

La crisis comenzó hace dos semanas tras reclamos salariales impulsados por organizaciones sindicales, indígenas y vecinales. Desde entonces continúan los bloqueos en rutas y accesos a La Paz y El Alto, situación que ya provoca problemas de abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en distintos sectores del país.