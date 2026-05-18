VIDEO | De La Barra del 7 al mundo: Pacifi ganó el Red Bull Dance Your Style y representará a la Argentina en Suiza

El joven santiagueño, orgullo nacional, arribó a la provincia y dejó en lo más alto a Santiago del Estero.

Hoy 22:37

Con el corazón lleno de emoción y el orgullo de llevar a Santiago del Estero a lo más alto, Nico Cortés, conocido artísticamente como “Pacifi”, escribió una página histórica para el baile urbano argentino. Ante más de 1.300 personas y con entradas totalmente agotadas, se consagró campeón nacional del Red Bull Dance Your Style, la competencia de baile improvisado más importante del mundo, y ahora representará al país en la final mundial que se realizará en Suiza.

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La historia de Pacifi tiene algo de sueño cumplido y también de perseverancia. Muchos santiagueños lo recuerdan siendo apenas un niño en “La Barra del 7”, el emblemático programa de Canal 7 que durante años descubrió talentos locales. Allí, con solo 5 años, ya sorprendía bailando como Michael Jackson, imitando cada paso del Rey del Pop con una pasión que desbordaba la pantalla. Aquella imagen del pequeño artista quedó grabada en la memoria colectiva; hoy, ese mismo niño regresó convertido en campeón argentino.

La gran final nacional reunió a 16 dancers de distintos puntos del país en una jornada cargada de música, creatividad y talento. Pero fue Pacifi quien logró conquistar al público y quedarse con el máximo premio, en una competencia donde la improvisación, el carisma y la conexión con la música lo son todo.

pacifi

En diálogo con Diario Panorama, el bailarín no ocultó su emoción al volver a su tierra después de semejante logro. “Mi provincia tiene un talento extraordinario. Esto es el inicio para que otros también se animen y demuestren. Fue muy emocionante y estoy agradecido por el apoyo y el acompañamiento”, expresó conmovido.

Detrás del triunfo hay años de esfuerzo, escenarios pequeños, entrenamientos silenciosos y una pasión que nunca se apagó. Desde aquel chico que soñaba frente al televisor hasta el artista que hoy llevará la bandera argentina a Europa, Pacifi representa mucho más que un campeonato: es la prueba viva de que los sueños nacidos en Santiago del Estero también pueden llegar al mundo.