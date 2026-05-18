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Lizy Tagliani lanzó un duro discurso en los Premios Martín Fierro 2026: “Se cagaron en un niño de 4 años”

La conductora se quebró al hablar sobre la denuncia por pedofilia que fue archivada por la Justicia y aseguró que las acusaciones afectaron el proceso de adopción de su hijo Tati.

Hoy 23:10
Lizy Tagliani

En medio de la celebración por el premio que recibió La Peña de Morfi como Mejor Programa Musical, Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más fuertes de la noche al recordar las acusaciones que enfrentó durante el último año.

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“Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, expresó emocionada desde el escenario del Hotel Hilton, en referencia al impacto que tuvo la denuncia en el proceso de adopción de su hijo Tati.

La conductora también sostuvo que todavía continúa reclamando justicia por su familia y remarcó que muchas personas opinaron públicamente sin pensar en las consecuencias personales y emocionales que generaban esas acusaciones.

La causa judicial había sido impulsada tras declaraciones televisivas de Viviana Canosa y finalmente fue archivada por el juez Ariel Lijo debido a la falta de pruebas y testimonios que permitieran sostener las denuncias. Desde el inicio, Tagliani negó todas las acusaciones.

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