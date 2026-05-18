Marley y del Moro sellaron la paz en los Premios Martín Fierro 2026: abrazo, chicana y risas en vivo

Los conductores protagonizaron uno de los momentos más comentados de la gala luego de los rumores de distanciamiento que circulaban desde hace semanas.

18/05/2026

Uno de los momentos más descontracturados y comentados de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo como protagonistas a Marley y Santiago del Moro, quienes dejaron atrás públicamente las versiones de pelea durante la ceremonia realizada en el Hotel Hilton.

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Todo comenzó al inicio de la gala, cuando del Moro divisó a Marley entre los invitados y lanzó al aire: “Pará que lo vi entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley”, frase que provocó risas y reacciones inmediatas en el salón.

Más tarde, el momento terminó de sellarse cuando Marley subió al escenario para recibir el premio de Por el Mundo en la categoría Viajes/Turismo. Allí abrazó y besó a Del Moro antes de bromear: “Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”.

Lejos de esquivar el tema, el conductor de Gran Hermano siguió el juego y respondió entre carcajadas: “El próximo viaje… a la Luna vamos”, descomprimiendo definitivamente cualquier tensión.

Las especulaciones sobre una supuesta mala relación entre ambos crecieron días atrás luego de declaraciones de Florencia Peña, quien había cuestionado públicamente ciertas actitudes de Del Moro hacia Marley. Sin embargo, ambos conductores minimizaron la situación y terminaron transformando la polémica en uno de los momentos más divertidos de la noche.