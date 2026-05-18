Con el santiagueño Heber Ybáñez, “Corta por Lozano” ganó el Martín Fierro a Mejor Magazine

El programa logró consolidarse durante 10 años en la pantalla. El programa se transmite por Canal 7.

18/05/2026

La televisión argentina vivió una noche de celebración y emoción con una nueva entrega de los premios Martín Fierro, donde el programa Corta por Lozano se quedó con el galardón a Mejor Magazine.

El ciclo que conduce Verónica Lozano por Telefe y Canal 7 de Santiago del Estero, volvió a demostrar su vigencia y consolidación tras una década al aire, acompañado por un equipo que logró conquistar cada tarde al público argentino.

Entre los integrantes que celebraron este importante reconocimiento estuvo el santiagueño Ever Ibáñez, parte del staff del programa y protagonista de una noche cargada de orgullo y emoción. El ciclo lleva diez años ininterrumpidos en pantalla, convirtiéndose en uno de los magazines más fuertes y queridos de la televisión nacional gracias a su estilo cercano, humano y dinámico.

Para Santiago del Estero, la presencia de Ever Ibáñez en un programa multipremiado y de alcance nacional también significa un motivo de orgullo, mostrando una vez más el talento santiagueño que logra trascender fronteras y ganarse un lugar en los medios más importantes del país.