Piden 14 años de cárcel para el acusado de homicidio en Tucumán

El juicio por el homicidio de Facundo Barboza en Tucumán avanza hacia su sentencia con un pedido de 14 años de prisión para el acusado, Diego Maximiliano Orquera.

Hoy 01:10

El juicio oral por el homicidio de Facundo Daniel Barboza, ocurrido en la localidad de Alderetes, ha llegado a su etapa final. Diego Maximiliano Orquera, de 28 años, es el único imputado en este caso, que se remonta a la noche del 20 de octubre de 2024.

La investigación fue liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, quien fue asistido por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio y la investigadora Paula Ponce.

Hoy se realizaron las declaraciones del imputado y se presentaron pruebas relevantes. Posteriormente, se llevaron a cabo los alegatos finales por parte del Ministerio Fiscal, que solicita una pena de 14 años de prisión para Orquera por el delito de homicidio calificado.

Durante el desarrollo del juicio, el representante del Ministerio Fiscal destacó que se han presentado testigos confiables que corroboran la responsabilidad de Orquera. “El ataque fue violento y dirigido a una persona indefensa, causando al menos seis heridas con arma blanca en zonas vitales”, explicó.

Se prevé que la sentencia sea dada a conocer mañana, ante un tribunal compuesto por Isolina María Apás Pérez De Nucci, María Alejandra Balcazar y Guido Leandro Cattáneo.

Los testimonios presentados por profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y del Cuerpo Médico Forense fueron fundamentales en la investigación. Se realizaron pericias de química legal sobre un cuchillo que contenía sangre de la víctima, así como sobre la autopsia realizada.

Según la acusación, en la noche del 20 de octubre, alrededor de las 21:30, Barboza fue atacado por Orquera mientras se encontraba en un cantero frente al domicilio de la familia Suárez, donde recibió múltiples puñaladas que le causaron la muerte.