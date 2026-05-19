Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 9º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este martes 19 de mayo de 2026: la mínima será de 4ºC

La mañana se presentará fría y por la tarde la jornada se presentará agradable, según informó el SMN.

Hoy 01:28

El frío seguirá haciéndose sentir este martes 19 de mayo en Santiago del Estero, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 4 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el informe del SMN, la jornada comenzará con cielo despejado y una sensación térmica baja, acompañada por vientos leves del sector norte. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y agradable, alcanzando una temperatura máxima de 18 grados durante la tarde.

El reporte indica además que no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada y que el cielo estará algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado durante la noche. La humedad se mantiene elevada y la visibilidad es óptima en gran parte de la provincia.

Tras varios días con marcado descenso térmico, el clima continuará fresco durante el resto de la semana, aunque con tardes templadas y condiciones estables en la “Madre de Ciudades”.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones
  2. 2. “Me iré cuando Milei lo disponga”: Caputo habló tras el escándalo en La Libertad Avanza
  3. 3. VIDEO | De La Barra del 7 al mundo: Pacifi ganó el Red Bull Dance Your Style y representará a la Argentina en Suiza
  4. 4. “Me aplaudieron de pie”: el padre que buscó a la mafia rusa para que secuestren al asesino de su hija y lo lleven ante la Justicia
  5. 5. El in memorian en la voz de Ángela Torres con "Recuerdame"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT