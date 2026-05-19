El tiempo en Santiago del Estero para este martes 19 de mayo de 2026: la mínima será de 4ºC

La mañana se presentará fría y por la tarde la jornada se presentará agradable, según informó el SMN.

Hoy 01:28

El frío seguirá haciéndose sentir este martes 19 de mayo en Santiago del Estero, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 4 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el informe del SMN, la jornada comenzará con cielo despejado y una sensación térmica baja, acompañada por vientos leves del sector norte. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y agradable, alcanzando una temperatura máxima de 18 grados durante la tarde.

El reporte indica además que no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada y que el cielo estará algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado durante la noche. La humedad se mantiene elevada y la visibilidad es óptima en gran parte de la provincia.

Tras varios días con marcado descenso térmico, el clima continuará fresco durante el resto de la semana, aunque con tardes templadas y condiciones estables en la “Madre de Ciudades”.