El tiempo en Santiago del Estero para este martes 19 de mayo de 2026: la mínima será de 4ºC

La mañana se presentará fría y por la tarde la jornada se presentará agradable, según informó el SMN.
El frío seguirá haciéndose sentir este martes 19 de mayo en Santiago del Estero, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 4 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con el informe del SMN, la jornada comenzará con cielo despejado y una sensación térmica baja, acompañada por vientos leves del sector norte. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y agradable, alcanzando una temperatura máxima de 18 grados durante la tarde.
El reporte indica además que no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada y que el cielo estará algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado durante la noche. La humedad se mantiene elevada y la visibilidad es óptima en gran parte de la provincia.
Tras varios días con marcado descenso térmico, el clima continuará fresco durante el resto de la semana, aunque con tardes templadas y condiciones estables en la “Madre de Ciudades”.