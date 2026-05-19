Juan Vita presentó la renuncia y dejó de ser el técnico de Güemes

El entrenador pegó el portazo tras la dura derrota sufrida ante Colegiales en Buenos Aires.

Hoy 01:16

Güemes informó esta noche la salida del entrenador Juan Vita.

El comunicado que dio a conocer el club expresa que el DT presentó la renuncia luego de la dura derrota sufrida ante Colegiales por 4-1 en Buenos Aires, que dejó al equipo santiagueño en zona de descenso en la Zona B de la Primera Nacional.

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El club informó además que ya se encuentra trabajando en la contratación del nuevo cuerpo técnico que conducirá al plantel superior.