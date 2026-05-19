El in memorian en la voz de Ángela Torres con "Recuerdame"

La incipiente estrella pop tomó protagonismo a través de la canción “Recuerdame” mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año.

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La incipiente estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción "Recuerdame" mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.

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Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo".

Además, la cantante agotó las entradas para su primer show en el Movistar Arena de Buenoss Aires que se realizará el próximo 9 de diciembre y confirmó así el enorme presente que atraviesa como una de las principales figuras emergentes del pop argentino.