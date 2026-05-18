“Me iré cuando Milei lo disponga”: Caputo habló tras el escándalo en La Libertad Avanza

El asesor de Javier Milei salió a responder rumores de renuncia en medio de la fuerte disputa entre el sector que responde a Karina Milei y el armado político de Las Fuerzas del Cielo.

Hoy 22:53

En medio de la creciente interna dentro de La Libertad Avanza, el asesor presidencial Santiago Caputo salió este lunes a enviar un mensaje sobre su continuidad en el Gobierno y aseguró que solo dejará su cargo cuando lo decida el presidente Javier Milei.

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“Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, escribió Caputo en una publicación realizada desde la cuenta de X que habitualmente se le atribuye, en medio de rumores sobre una posible salida de la Casa Rosada.

El mensaje apareció apenas dos días después de que quedara expuesta una fuerte disputa interna entre el sector alineado con Karina Milei y el armado político conocido como Las Fuerzas del Cielo, vinculado al propio Caputo y a la militancia digital libertaria.

La tensión escaló luego de que el asesor presidencial relacionara al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con una cuenta anónima de X que difundía críticas contra integrantes del oficialismo e incluso publicaba información reservada del Gobierno.

En su descargo, Caputo también aseguró: “Voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, en una frase interpretada como un mensaje directo hacia el ala karinista.

La disputa interna enfrenta, por un lado, a los sectores digitales y estratégicos ligados a Caputo y al streaming Carajo, y por el otro a dirigentes cercanos a Karina Milei, quienes en los últimos meses ganaron mayor peso dentro de la estructura del Gobierno nacional.

Por el momento, Javier Milei evitó pronunciarse públicamente sobre el conflicto, pese a que la discusión se desarrolló principalmente en redes sociales, el ámbito donde el mandatario suele mostrarse más activo.