Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Premios Martín Fierro 2026

Las históricas figuras de la televisión protagonizaron uno de los momentos más comentados de la gala al saludarse públicamente en el escenario del Hilton, dejando atrás viejas diferencias.

Hoy 23:17

Uno de los momentos más emotivos de los Premios Martín Fierro 2026 se vivió cuando Santiago del Moro reunió sobre el escenario a Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri, quienes volvieron a saludarse públicamente tras años de rumores sobre distanciamientos y tensiones.

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El conductor primero recibió a Georgina y luego hizo ingresar juntas a Moria y Carmen, generando una inmediata ovación en el salón del Hotel Hilton. Las tres compartieron abrazos, sonrisas y un cálido intercambio frente a las cámaras.

El gesto fue interpretado como una reconciliación pública entre figuras históricas del espectáculo argentino, luego de años marcados por declaraciones cruzadas, internas mediáticas y especulaciones sobre sus vínculos personales.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia y fue celebrada tanto por el público presente como por usuarios en redes sociales, que destacaron el valor simbólico del reencuentro entre las tres artistas.