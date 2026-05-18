Martín Fierro 2026: nominaciones y el impacto de Tafí Viejo

Esta noche se celebra la gala de los Premios Martín Fierro 2026, destacando la participación de la serie tucumana 'Tafí Viejo, verdor sin tiempo' con seis nominaciones en diversas categorías.

Hoy 23:41

La televisión argentina se prepara para una noche de glamour y emoción con la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, un evento que se lleva a cabo en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Este prestigioso premio, considerado el 'Oscar vernáculo' de la televisión, reconoce lo mejor de la producción televisiva del último año.

La ceremonia, que será transmitida en vivo por Telefe a partir de las 21 horas, contará con la conducción de Santiago del Moro, quien guiará a los espectadores a través de una noche llena de sorpresas y celebraciones. Este año, la APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) ha seleccionado a una serie con profunda identidad local, que ha logrado destacarse entre formatos más masivos.

Una de las grandes protagonistas de esta edición es la serie tucumana 'Tafí Viejo, verdor sin tiempo', que ha logrado un hito al obtener seis nominaciones en categorías clave. Este reconocimiento resalta la importancia del federalismo en la televisión argentina, al dar voz a historias que provienen del interior del país.

A través de sus redes sociales, la producción de 'Tafí Viejo' expresó su emoción por este reconocimiento, afirmando que: 'Este reconocimiento nos emociona profundamente porque reafirma la importancia del federalismo: contar historias desde el norte del país, con su identidad, su tonada y en su territorio, y que esas voces encuentren lugar y reconocimiento'.

El jurado de APTRA ha destacado no solo el alto nivel actoral y técnico de la serie, sino también la audaz decisión de mostrar los paisajes y la cultura de Tafí Viejo, involucrando genuinamente a sus habitantes en la narrativa.

La serie competirá en categorías como Mejor Ficción, Mejor Actor para Luciano Cáceres, Mejor Actriz para Paloma Contreras, entre otras. El evento promete ser un punto de inflexión en el reconocimiento de producciones locales frente a grandes superproducciones nacionales.

La lista completa de nominados incluye obras como AMIA, la serie y La voz ausente, que también buscarán llevarse la codiciada estatuilla en esta gala que celebra lo mejor de la televisión argentina.