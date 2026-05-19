La Procuración defiende la extracción de ADN en el caso de turistas francesas

La Procuración General de Salta defendió la extracción de ADN en la investigación por el crimen de las turistas francesas, destacando que no se centra solo en la esposa de Vera, sino en múltiples análisis genéticos relacionados con la causa original.

Hoy 01:24

La Procuración General de Salta emitió un comunicado detallado sobre el incidente ocurrido el 15 de mayo, donde se intentó obtener una muestra genética de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, involucrado en la causa por el asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

La Fiscalía acusó a Yapura de obstaculizar la extracción de ADN, que fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 2, mediante un hisopado bucal para cotejar perfiles genéticos dentro de nuevas líneas de investigación.

Desde la Procuración se enfatizó que la investigación no se limita a la esposa de Vera, abarcando análisis genéticos de diversas personas involucradas, directa o indirectamente, en el caso original.

La solicitud de la muestra de ADN se fundamentó en perfiles genéticos femeninos encontrados en análisis realizados en Francia, con el fin de comparar ADN de mujeres que participaron en el proceso investigativo, incluidos profesionales de laboratorios y autopsias.

La Procuración aclaró que estos estudios no son pruebas de culpabilidad, sino un esfuerzo por determinar el origen de ciertos perfiles genéticos hallados durante la investigación.

Ante la negativa de Yapura a facilitar la muestra, la Unidad Fiscal solicitó autorización judicial, la cual fue concedida por el juez Ignacio Colombo el 15 de abril de 2026, permitiendo el uso de fuerza mínima necesaria para proceder.

El incidente del 15 de mayo, donde Yapura se opuso al procedimiento, fue registrado por periodistas locales y corresponsales extranjeros, quienes documentaron las acciones tanto dentro como fuera del edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.