La Justicia encontró comprobantes por USD 245 mil en las refacciones de la casa de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita investiga presuntas irregularidades vinculadas a las obras realizadas en una propiedad del jefe de Gabinete en un country de Exaltación de la Cruz.

Hoy 22:08

La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo elemento luego de que el contratista Matías Tabar presentara documentación que respaldaría pagos por USD 245 mil destinados a remodelaciones en la vivienda del funcionario.

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Según trascendió, el empresario se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Comodoro Py y entregó comprobantes, recibos y facturas vinculadas a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizados durante las obras realizadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, los montos aportados coincidirían con la cifra mencionada previamente por el contratista, quien aseguró que las remodelaciones fueron abonadas en efectivo y sin factura por parte de Adorni.

La obra se habría desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyó trabajos de remodelación en cocina y baño, colocación de pisos, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta de la vivienda.

Según declaró Tabar, el pago total se realizó en dos etapas: una primera entrega de USD 55 mil durante 2024 y otros USD 190 mil abonados a lo largo del año pasado.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se realizaban las refacciones, el jefe de Gabinete habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country, gasto que rondaría los USD 13 mil.

En paralelo, el contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó datos sobre albañiles, electricistas y plomeros que participaron de la obra. La causa busca determinar si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por Manuel Adorni y establecer el origen de los fondos utilizados.