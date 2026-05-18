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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 11º
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En vivo: se entregan los Premios Martín Fierro 2026

La transmisión puede seguirse en vivo este lunes a través de Telefe y Canal 7, acercando a los santiagueños todos los detalles de una de las galas más importantes del país.

Hoy 21:32

La gran noche de los Premios Martín Fierro 2026 ya comienza a vivirse con la tradicional Alfombra Roja, donde las principales figuras de la televisión y el espectáculo argentino muestran sus looks y comparten la previa de la esperada ceremonia.

Actores, conductores, periodistas e invitados especiales desfilan ante las cámaras en una cobertura especial cargada de glamour, entrevistas y momentos destacados antes de la entrega de premios.

La transmisión puede seguirse en vivo este lunes a través de Telefe y Canal 7, acercando a los santiagueños todos los detalles de una de las galas más importantes del país.

La ceremonia de los Martín Fierro, organizada por APTRA, reconoce cada año a las producciones y personalidades más destacadas de la televisión argentina.

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