Las detuvieron vendiendo cocaína: una ya había sido expulsada dos veces del país

Fueron detectadas en plena venta de la droga. En el operativo se secuestraron 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo.

Hoy 19:33

Tres mujeres, imputadas por venta de drogas en el barrio porteño de Constitución, quedaron con prisión preventiva por orden de la Justicia porteña. Fuentes del caso detallaron que dos de ellas cuentan con antecedentes penales y que una ya había sido expulsada en dos oportunidades del país.

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Todo comenzó en la calle Lima al 1400. Durante un recorrido, un efectivo de la Policía de la Ciudad detectó a un grupo de hombres que rodeaba a tres mujeres. En ese momento, una de ellas sacó varios envoltorios del interior de un morral.

Al notar su actitud sospechosa, el agente dio la voz de alto y los hombres se dieron a la fuga. La mujer del morral no logró escapar y fue detenida en el lugar. Las otras dos sospechosas fueron aprehendidas a pocos metros.

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Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder de la mujer del morral 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo. La UFLA Este intervino en el caso, ordenó la detención de las tres sospechosas y les imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En paralelo, un informe de la Dirección Nacional de Migraciones permitió comprobar la situación de las imputadas. Fuentes del caso indicaron que las tres se encontraban en situación migratoria irregular: una de las detenidas había sido expulsada del país en dos oportunidades, mientras que otra tenía una orden de expulsión con prohibición de reingresar al país.

Esta última, además, registraba antecedentes por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas. La restante, por su parte, tenía la residencia vencida.

Con toda esta información, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, y dictó la prisión preventiva para las tres imputadas.