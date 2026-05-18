Tragedia en Tierra del Fuego: salió a pedir ayuda y la casa explotó con su hermano adentro

Todo ocurrió luego de una fuga de gas en una vivienda de Río Grande. El joven sufrió graves quemaduras y murió días después en el hospital.

Hoy 19:38

Una tragedia conmociona a Tierra del Fuego luego de que un joven de 24 años muriera tras quedar atrapado en una explosión provocada por una fuga de gas en una vivienda de Río Grande.

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La víctima fue identificada como Matías Corvalán, quien residía en una casa ubicada en Pasaje Lauja, en el barrio Esperanza. El dramático episodio ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando su hermana llegó al domicilio y lo encontró desmayado en el suelo mientras un fuerte olor a gas invadía la vivienda.

Según trascendió, la joven intentó reanimarlo y sacarlo del lugar, pero no logró moverlo sola debido al peso de su cuerpo. Desesperada, salió a buscar ayuda entre los vecinos y, en ese preciso instante, la vivienda explotó con el joven todavía en el interior.

La explosión provocó el derrumbe total de la estructura y generó un incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos. Además, la onda expansiva lanzó chapas y maderas hacia los alrededores y dañó vehículos estacionados en la zona.

Vecinos y personal de emergencia lograron rescatar a Corvalán de entre los escombros y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Río Grande. Los médicos confirmaron que presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo y un grave compromiso en las vías respiratorias, por lo que permaneció internado en terapia intensiva con asistencia mecánica.

El subcomisario Pablo Cabrera, jefe de bomberos de la Policía de Río Grande, explicó que la explosión se produjo por una “deflagración” causada por la acumulación de gas proveniente de una garrafa dentro de la vivienda.

Pese a los esfuerzos médicos y a las intervenciones realizadas durante varios días, Matías Corvalán falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las heridas sufridas.