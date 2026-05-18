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Locales

La intendente Fuentes entregó certificados a más de 150 emprendedores que fueron capacitados

La capacitación estuvo destinada a fortalecer herramientas y conocimientos para el desarrollo de proyectos y negocios locales.

Hoy 18:36
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, realizó la entrega de certificados a más de 150 emprendedores que participaron del ciclo de capacitaciones destinadas a fortalecer herramientas y conocimientos para el desarrollo de proyectos y negocios locales.

La jefa comunal otorgó a productores y asociaciones locales las constancias de finalización de los cursos de Amado de stands, Manipulación de alimentos, Costos y Marketing, desarrollados durante los meses de marzo, abril y mayo.

También formaron parte de la ceremonia el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo y los directores de Desarrollo Social, Fernando Zelaya, y de Calidad de Vida, Rubén Verón.

"Es muy importante para nosotros generar espacios de formación que impulsen el crecimiento del emprendedurismo y el desarrollo económico de la comunidad", indicó la Ing. Fuentes.

"Desde el municipio siempre vamos a brindarles a los emprendedores espacios en los que puedan comercializar sus productos, entendiendo que es un deber del Estado acompañar a todos los sectores productivos", afirmó.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Fernando Zelaya, agradeció al gabinete municipal "por apoyar a los emprendedores mediante capacitaciones, ferias y acciones que promueven oportunidades de crecimiento y difusión para ellos".

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