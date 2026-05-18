Pampita y Martín Pepa confirman su reconciliación amorosa

Pampita ha confirmado su reconciliación con el polista Martín Pepa, tras ser vistos juntos nuevamente, lo que marca un nuevo capítulo en su relación amorosa.

Hoy 19:11

Carolina Pampita Ardohain ha anunciado su reconciliación con el polista Martín Pepa, poco después de haber confirmado su separación. La modelo, quien había comenzado el mes como soltera, ha logrado restablecer su vínculo con Pepa, lo que ha generado gran interés en los medios de comunicación.

Los rumores de esta reconciliación comenzaron a circular cuando Pampita apareció en una entrevista acompañada por el polista, lo que llevó a la prensa a especular sobre su estado actual. Esta información fue confirmada por la periodista Tatiana Shapiro en el programa Intrusos de América TV.

En una comunicación con Shapiro, Pampita afirmó: “Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla”. Esta declaración deja claro que la modelo se siente optimista sobre su situación actual.

Recientemente, Pampita había atribuido su separación anterior a la distancia, negando la intervención de terceros en su relación. “Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor”, aseguró la modelo.

La información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas indica que Martín Pepa reside actualmente en Nueva York, mientras que Pampita vive en Buenos Aires con sus hijos, lo que añade un contexto a la complejidad de su relación.

La trayectoria de Pampita en el mundo del espectáculo y su constante evolución personal han captado la atención del público, haciendo de su vida amorosa un tema de interés continuo. La reconciliación con Pepa parece ser un nuevo comienzo para ambos.