Milagro en Salta: una camioneta cayó 30 metros por un barranco y sus ocupantes sobrevivieron

El accidente ocurrió en la peligrosa zona de la Cuesta del Obispo. El vehículo, perteneciente a una empresa minera, quedó completamente destruido tras precipitarse al vacío.

Hoy 20:05

Un impresionante accidente ocurrió en Salta, donde una camioneta de una empresa minera cayó cerca de 30 metros por un barranco en la Ruta Provincial 33 y, pese a la violencia del impacto, sus ocupantes sobrevivieron.

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El siniestro se registró en el sector conocido como El Maray, a la altura del kilómetro 38, en las inmediaciones de la Cuesta del Obispo, uno de los tramos montañosos más peligrosos del camino hacia Cachi.

Según trascendió, la camioneta Toyota perteneciente a la empresa minera GVH perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se precipitó al vacío hasta quedar completamente destruida en el fondo del barranco.

La escena generó conmoción entre automovilistas y turistas que circulaban por la zona y observaron el estado en el que quedó el vehículo tras la caída.

A pesar de la magnitud del accidente, los ocupantes lograron sobrevivir y fueron asistidos rápidamente por personal policial, bomberos y equipos de rescate que trabajaron en un terreno de difícil acceso.

De acuerdo con los primeros informes médicos, las víctimas se encuentran fuera de peligro, aunque atravesaban un fuerte estado de shock luego del dramático episodio.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar si se produjo por una falla mecánica, una imprudencia al volante o problemas vinculados a la conducción en esa compleja ruta de montaña.