Todo listo para el primer maratón oficial de 42 kilómetros en Santiago del Estero

Organizado por Huairacachay Carreras, se disputará el próximo domingo por calles de la Capital y La Banda.

Hoy 20:10

El atletismo santiagueño se prepara para vivir el próximo domingo una jornada historica, ya que con creciente expectativa y un excelente número de atletas ya inscriptos se correrá la Maratón Patria.

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Con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, Alerta Banda, Universidad Católica de Santiago del Estero, El Colegio de Kinesiólogos y fisioterapeutas y otros sponsors, la competencia recorrerá las calles de la ciudad Capital y de La Banda, en los 42 kilómetros, aunque también habrá la posibilidad de correr 21 y 10 kilómetros, todas las distancias con premiación para la general y por categorías.

Las inscripciones todavía se realizan por links atravez de redes sociales Huairacachay Carreras, información al celular 3855092446.

Los organizadores destacaron el apoyo y coordinación de Logística Deportiva en el evento.

Ya han confirmado su presencia los más destacados atletas santiagueños, de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y otras provincias, por lo que el espectáculo está asegurado.

Está prevista la entrega de remeras y medallas finisher para todos los inscriptos, cronometrado instantáneo y con chips, fotografía, Dj, hidratación con bebidas y frutas y todo lo que rodea a una fiesta del atletismo, cuyo éxito los organizadores miran con optimismo. La entrega de Kits y remeras sera en el Complejo Casa Taboada los días viernes y sábado previo a la carrera.