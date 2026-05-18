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El intendente Fuentes recibió a Tiziana Ingratta

La joven representará a la Argentina en el certamen Teen Universal Tourism.

Hoy 18:50
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdo de la municipalidad a Tiziana Ingratta, la joven santiagueña que representará al país en el certamen internacional Teen Universal Tourism, que se realizará en Punta Cana, República Dominicana.

Ingratta, fue coronada como Teen Universal Tourism el año pasado, viajará en los próximos días al país caribeño en donde se desarrollará el concurso de belleza desde el 24 hasta el 28 de mayo.

Durante la audiencia, la intendente Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente.

Será la primera vez que la Argentina tenga representación en el certamen, la que estará a cargo de la joven santiagueña de 18 años, y en donde competirán otros 12 países.

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