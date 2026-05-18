La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos al gran rabino Eliahu Hamra

La reunión fue orientado a fortalecer los vínculos institucionales y promover valores de convivencia y respeto.

Hoy 18:48

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos a Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA, en un encuentro orientado a fortalecer los vínculos institucionales y promover valores de convivencia y respeto.

También participaron de la reunión el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente y el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylañski, además de la presidenta de la Sociedad Israelita de Santiago del Estero, Ester Chalom.

El Gran Rabino acercó una invitación formal a la jefa comunal para participar de un acto federal que se llevará a cabo el próximo 1 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar estas acciones y de sostener el ejercicio de la memoria colectiva.