La vacuna experimental contra el cáncer de mama avanza en ensayos humanos

Un innovador ensayo clínico de una vacuna preventiva contra el cáncer de mama triple negativo ha mostrado resultados alentadores en su fase 1, marcando un avance significativo en la lucha contra esta enfermedad agresiva.

Hoy 19:01

La posibilidad de prevenir el cáncer de mama antes de que se desarrolle ha hallado un nuevo impulso gracias a un equipo de la Cleveland Clinic en colaboración con Anixa Biosciences. Los resultados finales de su ensayo clínico fase 1, enfocado en una vacuna experimental contra el cáncer de mama triple negativo, han sido presentados recientemente, lo cual representa un hito importante en la investigación oncológica.

El cáncer de mama triple negativo es un subtipo que comprende entre el 10% y el 15% de los casos de cáncer de mama y se caracteriza por no responder a tratamientos hormonales ni a terapias dirigidas contra HER2. Este comportamiento agresivo conlleva un mayor riesgo de recaída, haciendo que enfoques preventivos sean cruciales.

La vacuna experimental se basa en la proteína alfa lactoalbúmina, que se produce durante la lactancia y no debería estar activa en el tejido mamario en otro momento. Los investigadores han diseñado esta vacuna para entrenar al sistema inmune a reconocer esta proteína como una señal de alerta, lo que permitiría identificar células tumorales en etapas tempranas.

El ensayo clínico incluyó a 35 participantes y su objetivo principal fue evaluar la seguridad y la respuesta inmunológica. Los resultados indicaron que aproximadamente el 74% de los participantes desarrollaron una respuesta inmune específica contra la proteína objetivo, lo que representa un avance significativo.

Además, la vacuna mostró un perfil de seguridad favorable, con efectos secundarios que fueron principalmente leves y limitados al sitio de aplicación. Sin embargo, es esencial aclarar que esta fase 1 no prueba la eficacia preventiva a largo plazo de la vacuna.

Los próximos pasos incluyen avanzar hacia fases más amplias que permitan evaluar si la respuesta inmunológica observada se traduce en una reducción real del riesgo de desarrollar cáncer. Actualmente, la vacuna no está aprobada ni disponible para uso general, pero los resultados sugieren que la prevención oncológica podría ser una estrategia viable en el futuro.