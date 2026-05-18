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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 14º
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Pasión mundialista: tiene 8 años y dibujó su propio álbum de figuritas

Con creatividad y dedicación, realizó un álbum artesanal y sus propias figuritas inspiradas en las selecciones del Mundial.

Hoy 18:04

Con apenas 8 años y desde la ciudad de La Banda, Felipe sorprendió con una idea tan creativa como apasionada por el fútbol: crear su propio álbum de figuritas del Mundial

Con lápices, hojas y mucha imaginación, comenzó a dibujar las distintas selecciones y jugadores mundialistas, armando página por página su álbum artesanal. 

Lejos de desanimarse por no encontrar el álbum original, el pequeño transformó esa situación en un proyecto creativo con un nivel de detalle y dedicación puesto en cada figurita.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol arte creatividad

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