Con Neymar entre los 26, Ancelotti confirmó la lista de Brasil para el Mundial

El entrenador dio a conocer los convocados que incluyen a “Ney”, quien disputará su cuarta Copa del Mundo.
La Selección de Brasil ya tiene confirmados a sus 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La lista fue presentada en un multitudinario evento realizado en el Museu do Amanhã, en Río de Janeiro, con la presencia del entrenador Carlo Ancelotti.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La gran noticia de la jornada fue la presencia de Neymar, quien finalmente fue incluido en la nómina definitiva pese a las dudas que existían por su estado físico. El astro de Santos disputará así su cuarta Copa del Mundo y tendrá una nueva oportunidad de ir en busca del único gran título que todavía le falta en su carrera.
La expectativa estaba puesta especialmente en el cierre de la lista de delanteros. Neymar no había sido parte del ciclo de Ancelotti desde la llegada del entrenador italiano en mayo de 2025, por lo que su convocatoria era una de las grandes incógnitas.
Cuando se confirmó su nombre, los presentes reaccionaron con una fuerte ovación, la más resonante del evento. El ex Barcelona y PSG compartirá ataque con figuras como Vinicius Jr., Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.
Brasil buscará en el Mundial 2026 el ansiado hexacampeonato, con un plantel que combina experiencia, jerarquía internacional y jóvenes figuras que atraviesan un gran presente en clubes europeos.
Arqueros
Alisson — Liverpool
Ederson — Fenerbahce
Weverton — Gremio
Defensores
Alex Sandro — Flamengo
Bremer — Juventus
Danilo — Flamengo
Douglas Santos — Zenit
Gabriel Magalhaes — Arsenal
Ibañez — Al-Ahli
Léo Pereira — Flamengo
Marquinhos — PSG
Wesley — Roma
Mediocampistas
Bruno Guimarães — Newcastle
Casemiro — Manchester United
Danilo — Botafogo
Fabinho — Al-Ittihad
Lucas Paquetá — Flamengo
Delanteros
Endrick — Lyon
Gabriel Martinelli — Arsenal
Igor Thiago — Brentford
Luiz Henrique — Zenit
Matheus Cunha — Manchester United
Neymar Jr. — Santos
Raphinha — Barcelona
Rayan — Bournemouth
Vinicius Jr. — Real Madrid