Con Neymar entre los 26, Ancelotti confirmó la lista de Brasil para el Mundial

El entrenador dio a conocer los convocados que incluyen a “Ney”, quien disputará su cuarta Copa del Mundo.

Hoy 18:31

La Selección de Brasil ya tiene confirmados a sus 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La lista fue presentada en un multitudinario evento realizado en el Museu do Amanhã, en Río de Janeiro, con la presencia del entrenador Carlo Ancelotti.

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La gran noticia de la jornada fue la presencia de Neymar, quien finalmente fue incluido en la nómina definitiva pese a las dudas que existían por su estado físico. El astro de Santos disputará así su cuarta Copa del Mundo y tendrá una nueva oportunidad de ir en busca del único gran título que todavía le falta en su carrera.

La expectativa estaba puesta especialmente en el cierre de la lista de delanteros. Neymar no había sido parte del ciclo de Ancelotti desde la llegada del entrenador italiano en mayo de 2025, por lo que su convocatoria era una de las grandes incógnitas.

Cuando se confirmó su nombre, los presentes reaccionaron con una fuerte ovación, la más resonante del evento. El ex Barcelona y PSG compartirá ataque con figuras como Vinicius Jr., Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.

Brasil buscará en el Mundial 2026 el ansiado hexacampeonato, con un plantel que combina experiencia, jerarquía internacional y jóvenes figuras que atraviesan un gran presente en clubes europeos.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson — Liverpool

Ederson — Fenerbahce

Weverton — Gremio

Defensores

Alex Sandro — Flamengo

Bremer — Juventus

Danilo — Flamengo

Douglas Santos — Zenit

Gabriel Magalhaes — Arsenal

Ibañez — Al-Ahli

Léo Pereira — Flamengo

Marquinhos — PSG

Wesley — Roma

Mediocampistas

Bruno Guimarães — Newcastle

Casemiro — Manchester United

Danilo — Botafogo

Fabinho — Al-Ittihad

Lucas Paquetá — Flamengo

Delanteros

Endrick — Lyon

Gabriel Martinelli — Arsenal

Igor Thiago — Brentford

Luiz Henrique — Zenit

Matheus Cunha — Manchester United

Neymar Jr. — Santos

Raphinha — Barcelona

Rayan — Bournemouth

Vinicius Jr. — Real Madrid