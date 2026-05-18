Bombazo: en Inglaterra aseguran que Pep Guardiola dejaría Manchester City y ya aparece un reemplazante

Medios ingleses aseguran que el entrenador español podría cerrar su ciclo tras diez temporadas, pese a tener contrato hasta 2027.

Hoy 17:47

El ciclo de Pep Guardiola en Manchester City estaría llegando a su fin. Según medios ingleses, el entrenador español dejaría el club al finalizar la temporada, pese a tener contrato vigente hasta 2027.

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De acuerdo con la información difundida por el Daily Mail, el partido del próximo domingo ante Aston Villa, en el Etihad Stadium, podría ser el último de Guardiola al frente del equipo ciudadano.

La versión también fue replicada por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que el español estaría listo para despedirse en los próximos días y que Enzo Maresca aparece como el principal apuntado para sucederlo.

“Se espera que deje al Manchester City este verano, con Enzo Maresca siempre considerado como el único reemplazo deseado”, publicó Romano en sus redes sociales. Además, agregó que Maresca ya habría dado el sí al club hace varios meses.

La información también fue respaldada por la BBC, que indicó que dentro del City ya trabajan pensando en una eventual salida del exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich. Incluso, medios británicos sostienen que el anuncio oficial podría adelantarse si el equipo pierde sus chances matemáticas de pelear la Premier League antes del domingo.

En ese escenario, el elegido para tomar el mando sería Enzo Maresca, quien ya conoce la estructura del club. El italiano trabajó como asistente de Guardiola durante la temporada 2022-23 y luego tuvo su experiencia como entrenador del Chelsea, donde consiguió el Mundial de Clubes.

Según el especialista en mercado de pases Nicolò Schira, ya existiría un principio de acuerdo entre Maresca y Manchester City hasta 2028, con opción de extender el vínculo por una temporada más.

De confirmarse la salida, se cerraría una era histórica para el conjunto inglés. Desde su llegada en 2016, Guardiola transformó al City en una potencia europea y conquistó 20 títulos en 591 partidos dirigidos.

Entre sus logros más destacados se encuentran seis Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres FA Cup y cinco Copas de la Liga.

Más allá de los títulos, Guardiola dejó una marca profunda en el fútbol inglés por su estilo de juego, su dominio competitivo y la construcción de uno de los equipos más influyentes de la última década. Su posible salida marcaría el final de una etapa dorada para Manchester City.