Al menos dos muertos tras un tiroteo cerca de un mezquita en San Diego

Pánico entre los vecinos. Un fuerte contingente policial rodeó el templo. Se trata de la mezquita más grande del condado.

Hoy 18:18

La policía de San Diego “neutralizó” una “amenaza” tras la irrupción este lunes de un atacante armado en una mezquita de esa ciudad del sur de California.

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Decenas de patrullas policiales y varios decenas de agentes fuertemente armados rodearon el lugar, según imágenes difundidas por medios locales.

“La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada”, dijo en X la policía, que antes había informado de un “importante” despliegue de fuerzas del orden alrededor de un centro islámico de San Diego.

El alcalde de la ciudad, Todd Gloria, confirmó disparos dentro de la institución.

NBC 7 y la agencia española EFE reportaron que dos sospechosos murieron en el tiroteo.

El oficial Anthony Carrasco dijo que hay personas alcanzadas por disparos.

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Fuerte presencia policial

El templo religioso está en un vecindario mayormente residencial a unos 14 km al norte del centro de San Diego. Es la mezquita más grande del condado de San Diego, según su sitio web.

Imágenes aéreas de televisión muestran una fuerte presencia policial fuera de la mezquita.

“Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego”, dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. “El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona”, añadió.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.

Cinco escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego se vieron afectadas y fueron puestas en confinamiento