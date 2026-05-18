“Póngase a trabajar”: Juan Grabois cruzó a Javier Milei por la defensa a José Luis Espert

El dirigente social respondió al mensaje del Presidente sobre la causa que investiga los vínculos de Espert con el empresario Fred Machado y ratificó las denuncias impulsadas ante la Justicia Federal.

Hoy 18:27

El diputado y dirigente social Juan Grabois salió este lunes al cruce de Javier Milei luego de que el mandatario defendiera públicamente a José Luis Espert por la causa judicial que investiga sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado.

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La polémica comenzó después de que Milei publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que sostuvo que a Espert “le destruyeron la reputación” mediante “una operación política y mediática infame”, tras conocerse nuevas novedades judiciales en Estados Unidos relacionadas con Machado.

Frente a esto, Grabois respondió con dureza y defendió la denuncia presentada ante la Justicia Federal. “Fred Machado no fue declarado inocente, sino culpable de lavado y fraude. Espert recibió dinero de este delincuente y mintió varias veces sobre eso”, expresó el dirigente.

Además, lanzó una fuerte crítica contra el Presidente: “Señor presidente, deje de defender corruptos en redes sociales y póngase a trabajar que los argentinos necesitan trabajo y comida”, escribió en sus redes sociales.

La causa contra José Luis Espert se originó a partir de una denuncia impulsada por Grabois en septiembre de 2025 ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro por presunto lavado de activos y vínculos con la organización encabezada por Fred Machado. Según la investigación, el economista habría recibido una transferencia de USD 200 mil proveniente de un fideicomiso ligado al empresario detenido por narcotráfico en Estados Unidos.

Con el avance del expediente, la Justicia incorporó informes bancarios internacionales, movimientos financieros considerados incompatibles con los ingresos declarados por Espert y registros que, según trascendió, confirmarían transferencias y vuelos realizados en aeronaves vinculadas a Machado.

En medio del escándalo político, Espert negó haber cometido delitos y aseguró que el dinero recibido correspondía a tareas de asesoramiento privado. Milei, por su parte, volvió a respaldarlo públicamente y calificó las acusaciones como parte de una operación política contra el oficialismo.