Dura noticia para España: Lamine Yamal se perdería el debut en el Mundial 2026

La joven estrella española no llegaría en condiciones al primer partido ante Cabo Verde y también podría ausentarse en la segunda fecha del Grupo H.

Hoy 17:31

La Selección de España recibió una dura noticia a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. Lamine Yamal, una de sus grandes figuras, se perdería el debut del equipo en la Copa del Mundo debido a una lesión muscular en la pierna izquierda.

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El joven futbolista no llegaría en condiciones al primer partido del seleccionado español, que será el 15 de junio, desde las 13 de Argentina, ante Cabo Verde, por la primera fecha del Grupo H.

Yamal sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda a fines de abril, durante el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, al ejecutar un penal. Este tipo de lesión suele demandar entre seis y ocho semanas de recuperación.

La preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Luis De La Fuente no se limita solamente al debut. El atacante también podría perderse la segunda fecha del grupo, en la que España enfrentará a Arabia Saudita.

Antes del comienzo del Mundial, el seleccionado español disputará dos amistosos de preparación. El primero será el 4 de junio ante Irak, mientras que cuatro días después se medirá con Perú.

De acuerdo con los tiempos de recuperación, el debut de Yamal en la Copa del Mundo podría darse recién en la tercera y última fecha de la fase de grupos, cuando España enfrente a Uruguay.

Ese partido podría tener una importancia especial, ya que el segundo del Grupo H podría cruzarse con Argentina en los 16avos de final. Por eso, la evolución física de Yamal será seguida de cerca no solo en España, sino también por otros seleccionados que miran de reojo el desarrollo de la zona.

Aunque España aparece como favorita ante Cabo Verde y Arabia Saudita, la posible ausencia de su máxima joya representa un golpe fuerte para el equipo, que esperaba contar con todo su potencial ofensivo desde el arranque del torneo.