Marcela Pagano denunció a Luis Petri por la compra de un avión “en mal estado” y al doble de su valor

La legisladora presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea. También apuntó contra funcionarios del Ministerio de Defensa y militares.

Hoy 17:38

La diputada Marcela Pagano denunció este lunes al exministro de Defensa Luis Petri por presuntas irregularidades en la compra de un avión Embraer ERJ-140LR para la Fuerza Aérea Argentina.

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La presentación judicial se realizó luego de una investigación periodística que reveló que la aeronave habría sido adquirida por USD 4.085.000, pese a que su valor de mercado rondaría los USD 2.300.000.

Según la denuncia, la compra se habría concretado mediante un pliego técnico confeccionado a medida del proveedor elegido, la empresa estadounidense Regional One Inc. Además, se señaló que el avión ya tenía los colores de la Fuerza Aérea desde 2023, dos años antes de la apertura formal de la licitación.

Pagano también sostuvo que la aeronave presentaba al menos 19 deficiencias técnicas graves, entre ellas fugas de aceite, corrosión y desgaste en mandos de vuelo, pese a lo cual habría sido igualmente recibida por las autoridades correspondientes.

Para la diputada, los hechos podrían encuadrarse en delitos como defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y direccionamiento de la licitación.

Entre las medidas solicitadas ante la Justicia, pidió la suspensión de pagos pendientes a la empresa proveedora, allanamientos en dependencias de la Fuerza Aérea y el secuestro de pasaportes de los funcionarios involucrados.

Tras conocerse la denuncia, Luis Petri aseguró en redes sociales que él mismo había denunciado la maniobra meses atrás, cuando tomó conocimiento de la investigación periodística. Además, desde el Ministerio de Defensa afirmaron que ya se había remitido documentación a la Justicia para esclarecer el caso.