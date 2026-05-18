El premio extra para River o Belgrano: las cuatro finales que puede jugar el campeón del Apertura

El ganador de la final del domingo accederá al Trofeo de Campeones y podría sumar otras definiciones por las modificaciones en la estructura del fútbol argentino.

Hoy 16:47

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano no solo definirá al nuevo campeón del fútbol argentino, sino que también puede abrirle al ganador un camino con varias finales por delante.

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El partido decisivo se disputará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí, el Millonario y el Pirata buscarán quedarse con el título del primer semestre.

River llegó a la definición después de eliminar a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central, mientras que Belgrano dejó en el camino a Talleres, Unión y Argentinos Juniors.

El equipo que se consagre campeón tendrá garantizada su participación en el Trofeo de Campeones, donde enfrentará al ganador del Torneo Clausura 2026 para definir al mejor equipo de los torneos locales de la temporada.

Pero el recorrido no termina ahí. En caso de ganar el Trofeo de Campeones, el campeón del Apertura también accederá a la posibilidad de disputar otras dos finales: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

La Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el campeón de la Copa Argentina. En tanto, la Supercopa Internacional tendrá como rival al vencedor del Trofeo de Liga, es decir, al equipo que consiga más puntos en la tabla anual.

Además, aparece una cuarta posibilidad: la Recopa de Campeones. Esta nueva definición se jugaría como un triangular entre los campeones de ambas supercopas y el ganador del Trofeo de Liga.

De esta manera, River o Belgrano podrían transformar el título del Apertura en la puerta de entrada a varias oportunidades más de sumar estrellas. En principio, todas estas finales se disputarían en estadio neutral, a partido único y con público de ambas parcialidades, aunque el esquema quedará sujeto a la organización final del calendario del fútbol argentino.