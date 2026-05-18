El Hospital de Los Juríes inició actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado

La institución puso en marcha jornadas informativas destinadas a personas gestantes, familias y equipos de salud, con el objetivo de promover los derechos durante el embarazo, parto y puerperio.

Hoy 17:19

El Hospital Distrital Dr. Juan Carlos Salinas de Los Juríes dio inicio este lunes a las actividades en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa orientada a visibilizar y fortalecer los derechos de las personas gestantes y de los recién nacidos durante el proceso de nacimiento.

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El director del centro de salud, Dr. Tulio Pisetta, destacó la importancia de esta propuesta cuyo lema este año es: “El respeto al parto comienza con tu poder de elegir”. En ese contexto, durante la jornada inaugural se desarrolló una charla informativa en la sala de espera del hospital destinada a personas gestantes, familias y personal sanitario.

Durante el encuentro se abordaron los alcances de la Ley 25.929 de Parto Humanizado y se brindó información vinculada a los derechos durante el embarazo, parto y puerperio, tanto de las personas gestantes como de los recién nacidos y sus familias.

Entre los principales conceptos trabajados se destacó el derecho a elegir la posición para parir, decidir quién acompaña durante el proceso y recibir información clara sobre cada procedimiento médico para garantizar un consentimiento informado.

También se hizo hincapié en el respeto de los tiempos biológicos, el trato digno y empático, la intimidad y la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica.

Además, durante la actividad se promovió la denominada “hora sagrada”, que fomenta el contacto piel con piel inmediato entre la madre y el bebé y el inicio temprano de la lactancia, siempre que las condiciones de salud lo permitan.

Como parte de las acciones impulsadas por la institución, se habilitó un buzón de sugerencias anónimo para que personas gestantes y familiares puedan aportar ideas y propuestas que contribuyan a fortalecer la atención brindada en el hospital.

Desde el centro de salud indicaron que durante toda la semana continuará el trabajo personalizado en el consultorio de obstetricia, donde se brindará acompañamiento e información a las pacientes que concurran a controles prenatales.

La jornada contó además con el acompañamiento de integrantes de la Fundación Haciendo Camino, sede Los Juríes, organización que desarrolla programas de contención y acompañamiento para mujeres embarazadas.