Trump frenó un ataque contra Irán a último momento y lanzó una fuerte amenaza militar

El presidente de Estados Unidos aseguró que suspendió una ofensiva militar prevista para este martes tras pedidos de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Hoy 16:27

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que canceló un ataque militar contra Irán que estaba previsto para este martes debido al avance de las negociaciones diplomáticas con Teherán. Según explicó, la decisión fue tomada luego de un pedido conjunto de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

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A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan le solicitaron postergar la ofensiva porque las conversaciones con Irán “son serias” y podrían derivar en un acuerdo aceptable para todas las partes involucradas.

“El acuerdo incluirá, y esto es fundamental, la prohibición de armas nucleares para Irán”, afirmó el mandatario republicano. Además, indicó que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, suspender el operativo militar programado para las próximas horas.

No obstante, Trump dejó abierta la posibilidad de una nueva escalada militar en Medio Oriente y lanzó una fuerte advertencia hacia Teherán. “He dado instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable”, expresó.

La tensión en la región continúa siendo extrema luego de semanas marcadas por ataques cruzados, amenazas sobre el estrecho de Ormuz y denuncias de operaciones militares contra infraestructura energética y nuclear. En los últimos días, Trump ya había advertido públicamente que “el reloj está corriendo” para Irán y amenazó con endurecer las acciones militares si las negociaciones fracasan.

En paralelo, medios internacionales señalaron que Irán presentó una nueva propuesta para intentar alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y evitar una profundización del conflicto regional. Entre los puntos discutidos figuran límites al programa nuclear iraní y eventuales alivios a las sanciones económicas impuestas por Washington.

La situación mantiene en alerta a las principales potencias de Medio Oriente, especialmente después de los recientes ataques con drones registrados en territorio de Emiratos Árabes Unidos y de las advertencias sobre posibles represalias iraníes contra aliados de Washington en el Golfo Pérsico.