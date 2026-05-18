Santiago lanzó un nuevo régimen de regularización tributaria con quitas de hasta el 70% en intereses

El ministro de Economía, Atilio Chara, anunció un nuevo régimen de regularización tributaria con quitas de hasta el 70% en intereses y planes de pago de hasta 36 cuotas.

Hoy 16:36

El Gobierno de Santiago del Estero puso en marcha un nuevo Régimen de Regularización Tributaria 2026, una herramienta destinada a facilitar la cancelación de deudas impositivas provinciales mediante amplios beneficios y planes de pago accesibles para los contribuyentes.

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El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Economía, Atilio Chara, acompañado por el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Federico Scrimini, y el director de Rentas, Matías Nazer, quienes brindaron detalles sobre el alcance de la medida.

Según explicaron, el régimen alcanzará a contribuyentes con obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluirá impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, entre otros.

Las autoridades detallaron que quienes adhieran podrán acceder a importantes quitas de intereses consolidados. El beneficio será del 70% para quienes opten por cancelar la deuda al contado, del 50% para planes de hasta seis cuotas y del 30% para quienes elijan financiación de hasta 36 cuotas.

Además, se informó que el anticipo requerido será del 10% para personas humanas y del 20% para personas jurídicas, mientras que el valor mínimo de cada cuota quedó fijado en 10 mil pesos.

El ministro Chara explicó que el proyecto ya fue enviado a la Legislatura provincial y destacó la importancia de la iniciativa para facilitar la regularización fiscal. “Es un régimen de facilidades de pago muy accesible y con una quita de intereses muy importante. Invitamos a todos los contribuyentes que tengan alguna deuda impositiva a regularizar su situación”, sostuvo.

Por su parte, el director de Rentas, Matías Nazer, señaló que el plan representa “una herramienta importante para que los contribuyentes puedan ponerse al día”, mientras que Federico Scrimini remarcó que las distintas modalidades de pago fueron pensadas para adaptarse a diferentes posibilidades económicas.

También se aclaró que los contribuyentes que actualmente tengan planes vigentes podrán incorporarse al nuevo régimen tanto por cuotas vencidas e impagas como por aquellas que aún resten vencer. Del mismo modo, quienes posean planes caducos tendrán la posibilidad de adherirse nuevamente conforme a las condiciones establecidas en la normativa.

El régimen estará disponible desde la promulgación de la ley y tendrá una vigencia de 90 días corridos para adherirse a los beneficios previstos.