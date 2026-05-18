“Apaguen las luces”: el romántico reencuentro de Brian Sarmiento y Danelik revolucionó Gran Hermano

La participante quedó eliminada del reality y fue recibida por el exfutbolista en el estudio de Telefe. Ambos protagonizaron un romántico momento frente a las cámaras luego de tres semanas separados.

Hoy 17:02

La última gala de eliminación de Gran Hermano dejó uno de los momentos más comentados de la noche luego de que Danelik Galazan abandonara la casa y se reencontrara en vivo con Brian Sarmiento, con quien inició un romance dentro del reality.

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La participante quedó eliminada tras perder el mano a mano frente a Eduardo Carrera en la placa negativa. Antes de salir de la casa, se mostró emocionada y agradecida por su paso por el programa. “Gracias chicos. Estoy muy contenta. Hice lo que quise en esta casa, no me quedé con nada. Me voy contenta, me voy feliz”, expresó.

Como ocurre cada semana, luego de abandonar el juego fue trasladada al estudio del streaming La Cumbre, donde fue entrevistada por Santiago del Moro. Sin embargo, el momento más esperado llegó sobre el final de la entrevista, cuando el conductor adelantó que había un “caballero” esperándola detrás de cámaras.

En ese instante apareció corriendo Brian Sarmiento, quien saludó rápidamente a Del Moro y fue directamente a abrazar y besar apasionadamente a Danelik frente a todos. “Apaguen las luces, dale”, lanzó entre risas el exfutbolista antes de retirarse tomado de la mano junto a la influencer.

La relación entre ambos comenzó dentro de la casa y fue creciendo lentamente, marcada por las dudas iniciales de los dos participantes. Sin embargo, luego de su primer beso, el vínculo avanzó rápidamente hasta convertirse en una de las historias románticas más comentadas de esta edición del reality.

Desde la salida de Sarmiento del programa, ocurrida el pasado 27 de abril, ambos manifestaron públicamente el cariño que sienten y las ganas de volver a verse. Días atrás, incluso, el exjugador respondió a las críticas de quienes los acusaban de haber armado la relación para las cámaras.

“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode”, afirmó. Además, confesó sentirse enamorado: “Yo me levanto todos los días y la estoy esperando a ver si la puedo ver”.

Ahora, pese a que ambos ya están fuera de la casa, existe la posibilidad de que regresen al juego mediante el repechaje. Tanto Brian como Danelik forman parte de la placa positiva abierta por el programa, que definirá a dos participantes para volver a ingresar a la competencia el próximo miércoles.