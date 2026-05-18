Franco Colapinto va por más en la Fórmula 1: los horarios del GP de Canadá

El piloto argentino disputará la quinta fecha del campeonato con Alpine, luego de lograr su mejor resultado en la categoría con un séptimo puesto en Miami.

Hoy 16:06

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El representante nacional llega motivado después de conseguir su mejor resultado en la categoría, tras finalizar en el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami. Con ese rendimiento, Colapinto sumó seis puntos importantes para el campeonato y buscará sostener el buen momento.

La actividad en Canadá comenzará este viernes 22 de mayo, con la única práctica libre del fin de semana desde las 13.30, hora de Argentina. Luego, a las 17.30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint.

El sábado será una jornada cargada de acción. Desde las 13, Colapinto tendrá la primera posibilidad de sumar puntos con la carrera sprint. Más tarde, a las 17, se disputará la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, el Gran Premio de Canadá tendrá su carrera central el domingo 24 de mayo, desde las 17, en una nueva oportunidad para que el argentino siga afianzándose dentro de la máxima categoría.

Colapinto compite para la escudería francesa Alpine y buscará aprovechar el impulso conseguido en Miami para volver a meterse en la pelea por los puntos.

En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien viene de ganar las últimas tres carreras y le saca 20 puntos de ventaja a su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 13.30

Clasificación carrera sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13.00

Clasificación: 17.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00