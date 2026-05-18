“El Inmortal”, la leyenda del fisicoculturismo murió a los 95 años

Rompió el récord de longevidad al ganar una prueba. El ícono del deporte, Albert Beackles, falleció tras una gloriosa trayectoria que incluyó 13 actuaciones en Mr Olympia.

Hoy 11:55

El mundo del culturismo despide a Albert Beckles, conocido mundialmente como The Ageless One o El Inmortal, quien falleció a los 95 años según informaron medios especializados como Fitnessvolt y atletas allegados al culturista en sus redes sociales. La noticia conmocionó a la comunidad deportiva, que reconoce en Beckles una trayectoria marcada por el récord de longevidad y una presencia constante en el podio de las competencias más exigentes del circuito internacional.

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Nacido el 14 de julio de 1930 en Barbados, Beckles se trasladó a Londres donde consolidó su carrera. Desde su llegada a Inglaterra, rápidamente se integró al circuito británico, mostrando una condición física y simetría que lo distinguirían durante décadas. Logró el quinto puesto en el NABBA Mr. Britain de 1965, fue subcampeón en 1968 y 1969, y se consagró en 1970 con victorias tanto en el NABBA Mr. Britain como en el Mr. Europe. Sus primeros títulos marcaron el inicio de una carrera que cruzó todas las fronteras del deporte, con éxitos en la NABBA, la AAU y la IFBB.

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Durante la década de los setenta, Beckles amplió su palmarés con triunfos que incluyeron el título de Mr. Britain de la NABBA, Mr. World de la AAU y el Mr. Universe absoluto tanto en la IFBB como en la NABBA. En 1973, ganó el Mr. Europa de la IFBB y el Campeonato Mundial de la IFBB en la categoría media. Su debut en el Mr. Olympia se produjo en 1975, donde alcanzó el tercer lugar en la división de peso ligero, iniciando así una de las relaciones más longevas con el evento más prestigioso del culturismo profesional.

A lo largo de su carrera, Albert Beckles sumó trece participaciones en el Mr. Olympia, logrando seis posiciones entre los cinco mejores. Su mejor resultado se registró en 1985 cuando finalizó segundo, solo por detrás de Lee Haney, quien entonces acumulaba su segundo título de los ocho que lograría en la historia del certamen. Beckles, con 55 años, desafió los límites de la edad en una disciplina tradicionalmente reservada para atletas en pleno pico físico. Ese mismo año, añadió otro trofeo a su colección al imponerse en el Night of Champions. Según destacaron los medios especializados, la longevidad de Beckles en la élite del deporte constituyó un fenómeno sin precedentes.

Entre los títulos más destacados en el circuito profesional figuran el Grand Prix de Nueva Inglaterra de la IFBB en 1981, el Campeonato Mundial Profesional de 1982, la Copa Profesional de Canadá de 1984 y el Gran Premio Mundial de 1984. Pero el hito que consolidó su apodo de El Inmortal tuvo lugar en 1991, cuando Beckles ganó el Niagara Falls Pro Invitational a los 60 años. Con este logro, se convirtió en el culturista masculino de mayor edad en adjudicarse un título absoluto en la IFBB Pro League. Extendió su actividad competitiva hasta principios de la década de 1990, participando en torneos emblemáticos como el Arnold Classic, el Pro Invitational de Pittsburgh, el Grand Prix US Pro y certámenes en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Suiza.

Su físico, definido por una estética clásica y bíceps reconocibles, fue admirado tanto por aficionados como por sus pares. La constancia y la capacidad de sostener un alto nivel competitivo durante más de tres décadas lo transformaron en un referente de la llamada época dorada del culturismo. Aunque nunca ganó el Mr. Olympia, su figura trascendió el palmarés y se instaló como modelo de perseverancia y profesionalismo.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de condolencia y tributo en el ámbito internacional. Lee Haney, múltiple campeón del Mr. Olympia, expresó en su cuenta de Instagram: “Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento de uno de los iconos eterno del culturismo, Albert Beckles. De todos los culturistas de mi vida, Albert tuvo el mayor impacto personal en mí como competidor. Entrenamos en el mismo gimnasio en San Fernando Valley en Ca. Compartimos comidas juntos los viernes por la noche después del entrenamiento. Los consejos del concurso que me enseñó Albert me dieron ventaja en mi competencia. Siempre estaré agradecido. Descansa en paz, leyenda eterna. Mi Amigo”.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa del fallecimiento de Albert Beckles. La comunidad del culturismo internacional lo despide como una figura central, cuya carrera ejemplifica el alcance y la evolución de una disciplina que ha sabido reinventarse a través de sus protagonistas.