"Smart City no es solo un evento de tecnología, sino sobre su impacto en la vida cotidiana en las ciudades"

La ministra de Justicia, Matilde O’Mill, destacó en diálogo con Radio Panorama que el evento se centrará en cómo la tecnología transforma la vida urbana, con ejes en inteligencia artificial, empleo, salud y comunidad.

Hoy 16:27

La ministra de Justicia, Matilde O’Mill, se refirió a la próxima realización de la quinta edición del Smart City Santiago del Estero, que tendrá lugar del 20 al 25 de mayo en el Forum, y remarcó que se trata de una propuesta que trasciende lo tecnológico para enfocarse en su impacto social.

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“No es solo un evento de tecnología, sino sobre la vida cotidiana de las personas en las ciudades. La tecnología atraviesa todos los aspectos de la vida, y su impacto está ahí, en lo cotidiano. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cómo queremos vivir”, señaló durante una charla en los estudios de Radio Panorama.

En esa línea, sostuvo que “el futuro ya está aquí” y subrayó la necesidad de pensar la innovación con una perspectiva centrada en las personas: “La tecnología debe ser pensada con un fin humano, para cerrar brechas y con un uso planificado que permita mejorar todos los aspectos de la vida”.

Sobre el cronograma, O’Mill detalló que el 20 de mayo se realizará la apertura oficial con la presencia del gobernador de la provincia, el CEO de Fira Barcelona Ricard Zapatero y el Dr. Gustavo Béliz como principal orador. También participará el especialista en inteligencia artificial de la UBA, Dr. Juan Corbalán.

Además, anticipó que habrá múltiples espacios dedicados a la inteligencia artificial aplicada a la seguridad urbana, la formación y el empleo, la transformación productiva y las nuevas profesiones. “Se abordarán temas como cómo anticiparse al nuevo mercado laboral y el uso de la IA en la medicina como herramienta sanitaria, entre muchos otros tópicos”, explicó.

El cierre estará a cargo de Mario Pergolini, una de las figuras más convocantes del evento. “Entendemos que será una conferencia con mucha asistencia. El ingreso será por orden de llegada”, indicó.

Por otra parte, la ministra destacó que también habrá espacios dedicados a las infancias y la inteligencia artificial, donde se reflexionará sobre el vínculo entre generaciones. “Somos padres analógicos con hijos digitales”, afirmó.

Finalmente, O’Mill hizo hincapié en uno de los desafíos actuales: fortalecer el sentido de comunidad. “Necesitamos que los chicos se sientan identificados con un concepto de comunidad, un espacio para todos donde nos sintamos incluidos y en paz, alejándolos del individualismo”, concluyó.