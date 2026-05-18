La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial

Primero asistirá a la final del torneo ‘UEFA Champions League’ y luego participará de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026.

Hoy 16:15

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial a cambio de depositar una caución de 30 millones de pesos, en la causa en la que está procesado por presunta retención indebida de aportes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tapia podrá ausentarse del país desde el 27 de mayo al 21 de julio próximos. En primer lugar viajará a Hungría por “compromisos deportivos e institucionales” que debe cumplir como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Desde allí partirá a Estados Unidos, México y Canadá. Primero asistirá a la final del torneo ‘UEFA Champions League’ y luego participará de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026.

UEFA, amistosos de la Selección y el Mundial

En primer término Tapia irá a la final de la ‘UEFA Champions League’ en Budapest el 30 de mayo con ceremonia prevista para el 29; luego verá los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras y a Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente, en Estados Unidos. Finalmente participará de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas al Mundial, entre el 10 de junio y el 19 de julio en ese país, México y Canadá.

Te recomendamos: El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambios que vinculan con “Chiqui" Tapia

El juez que procesó a Tapia y lo embargó por 350 millones de pesos por supuesta retención indebida de aportes de la AFA consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”.

Tapia “dio adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, a las condiciones impuestas por el tribunal” en autorizaciones anteriores para salir del país, agregó además.

El juez advirtió que cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” que se establecieron para autorizar el viaje derivará en “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” asumidos por Tapia. El titular de la AFA tendrá que informar su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado.

La causa judicial

Tapia está procesado desde el 30 de marzo pasado sin prisión preventiva pero con prohibición de salida del país, por lo cual debe pedir permiso ante cada viaje al exterior.

Amarante mencionó en su resolución que en las fechas previstas para el viaje no hay ningún compromiso judicial al que deba asistir el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Su procesamiento está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

En el caso de Tapia y de la AFA se declaró desierta su apelación porque no se presentaron a tiempo sus fundamentos pero igualmente la situación será revisada por el Tribunal de Apelaciones que además tiene que decidir si acepta un planteo de la fiscalía y la querella de ARCA para agravar la acusación y sumar hechos de evasión dejados de lado al resolver las situaciones procesales. Las defensas reclamaron los sobreseimientos.

Además del presidente y el tesorero de AFA están acusados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizada. La AFA como persona jurídica también está procesada y embargada por 350 millones de pesos.