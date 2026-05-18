Cazzu habla sobre su situación legal con Christian Nodal en México

Cazzu, la reconocida cantante argentina, reveló en una entrevista en México que tiene prohibido hablar sobre Christian Nodal y su hija en común debido a restricciones legales.

Hoy 15:22

La cantante argentina Cazzu ha abordado la situación legal que enfrenta con su expareja Christian Nodal durante su reciente visita a México, donde se presentará en el festival Tecate Emblema.

En declaraciones a la prensa, la intérprete de “Nada” afirmó que actualmente no puede referirse públicamente a temas relacionados con Nodal ni con la hija que tienen en común por restricciones legales.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer,” afirmó la artista al ser consultada por los medios, subrayando la delicada naturaleza de su situación.

Cazzu también hizo un llamado a la comprensión tanto de periodistas como del público, indicando que cualquier comentario adicional podría perjudicarla en medio del proceso legal que enfrenta con el cantante mexicano.

Este hermetismo de la artista se produce en un contexto de creciente tensión mediática, tras el avance de una demanda presentada por Christian Nodal en su contra, lo que ha suscitado un considerable interés en el ámbito del espectáculo.

Durante el encuentro con la prensa, la cantante también se refirió a la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa legislativa en Michoacán que busca proteger los derechos de las madres en situaciones de conflictos familiares.

“No es un proyecto mío, es algo que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual, por supuesto, me halaga,” explicó Cazzu, destacando su relevancia en temas sociales.

Actualmente, Cazzu se encuentra recorriendo América Latina con su más reciente producción musical, “Latinaje”, como parte de una gira promocional que incluye su participación en el festival Tecate Emblema.