Qué resultado necesita Boca ante Cruzeiro y los distintos escenarios para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

El Xeneize milita tercero en el Grupo D y el cruce con los brasileños de este martes será determinante para sus aspiraciones de pasar a la próxima ronda.
El camino de Boca en la Copa Libertadores se complicó más de lo esperado después de un arranque alentador. Las últimas derrotas dejaron al equipo de Claudio Úbeda en una situación delicada, sin margen de error para afrontar las dos fechas finales del grupo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La primera prueba será este martes ante Cruzeiro, en un partido clave para las aspiraciones del Xeneize. Luego llegará el duelo frente a Universidad Católica, por lo que Boca todavía cuenta con un dato importante a favor: depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final.
La tabla del Grupo D tiene a Universidad Católica y Cruzeiro en lo más alto con 7 puntos. El equipo chileno aparece como líder por desempate olímpico, ya que había vencido al conjunto brasileño. Boca marcha tercero con 6 unidades y, por ahora, estaría quedando eliminado. En el último lugar se ubica Barcelona SC, con 3 puntos.
Con este panorama, el Xeneize necesita sumar fuerte en las últimas dos jornadas para meterse entre los dos mejores de la zona.
Si Boca gana los dos partidos que le quedan, se clasificará como primero del grupo, sin depender de ningún otro resultado.
Si suma 4 puntos, también tendrá buenas chances. En caso de empatar con Cruzeiro y vencer a Universidad Católica, avanzará de ronda. También clasificará si le gana a Cruzeiro por dos o más goles y luego empata con el conjunto chileno.
El escenario se vuelve más ajustado si Boca derrota a Cruzeiro por un solo gol y empata ante Universidad Católica. En ese caso, se clasificará si los chilenos no le ganan a Barcelona. Si Universidad Católica vence ese partido, Boca definirá el segundo puesto con Cruzeiro por diferencia de gol general del grupo.
Si Boca suma 3 puntos, es decir, gana un partido y pierde el otro, necesitará ayuda externa: para clasificar segundo, Barcelona deberá sacarle al menos un empate al mismo equipo al que Boca le haya ganado.
Si el equipo de Úbeda consigue apenas 2 puntos, producto de dos empates, solo avanzará si Barcelona le gana a Universidad Católica y no derrota a Cruzeiro. En caso de que Barcelona gane ambos partidos, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica podrían terminar igualados y el segundo puesto se definiría por diferencia de gol, goles a favor, menor cantidad de expulsiones, menor cantidad de amarillas o sorteo.
En cambio, si Barcelona le gana a Cruzeiro pero no a Universidad Católica, o si no gana ninguno de sus dos partidos, Boca quedará eliminado.
Con 1 punto o ninguno en las dos fechas restantes, el Xeneize no tendrá chances de avanzar a octavos de final.
De esta manera, Boca afrontará dos partidos determinantes para su año futbolístico. El margen es mínimo, pero el escenario principal sigue estando en sus manos: ganar los dos encuentros y evitar cualquier tipo de cálculo.