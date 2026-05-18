River vuelve a las prácticas con dos equipos en mente para una semana decisiva

Eduardo Coudet planifica una rotación profunda ante Bragantino por Copa Sudamericana y guarda a sus titulares para la final del Apertura frente a Belgrano.

Hoy 15:20

River inicia una de las semanas más importantes del año con dos objetivos por delante: asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y pelear por el título del Torneo Apertura. Por eso, en la vuelta a las prácticas, Eduardo Coudet trabaja con dos equipos en mente.

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El primer compromiso será este miércoles ante Bragantino, por el certamen internacional. Luego, el domingo, el Millonario afrontará la final del Apertura frente a Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según la Liga Profesional, el partido decisivo se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Con margen en la Sudamericana, ya que lidera el Grupo H con cuatro puntos de ventaja sobre Bragantino y Carabobo, Coudet planea una rotación profunda para el duelo copero. La idea del entrenador es preservar a los habituales titulares y darle rodaje a futbolistas que vienen teniendo menos minutos.

En ese contexto, se espera que no haya titulares en el equipo inicial ante Bragantino y que incluso algunos juveniles aparezcan en el banco de suplentes. Además, podrían regresar a la convocatoria y hasta ir desde el arranque jugadores como Kendry Páez y Kevin Castaño.

Una de las novedades será la presencia de Franco Armani, quien volvería a atajar tras haber sumado apenas 45 minutos en lo que va del año, ante Vélez, el 22 de febrero. El arquero será capitán y su lugar está garantizado, ya que Santiago Beltrán debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión sufrida en Venezuela.

Aunque el equipo sería mayormente alternativo, también aparecería Germán Pezzella como primer marcador central. En la defensa, además, podría tener minutos Matías Viña, mientras Coudet espera contar con Marcos Acuña para la final del domingo.

El técnico ya sabe que no tendrá disponibles para la definición ante Belgrano a Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, todos lesionados. Por eso, además de cuidar cargas, el partido ante Bragantino podría servir para evaluar alternativas en los puestos vacantes.

El posible equipo de River ante Bragantino sería con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas e Ian Subiabre.

De cara a la final, Fabricio Bustos aparece como número puesto para reemplazar a Montiel en el lateral derecho. En el mediocampo, la principal incógnita pasa por el lugar de Moreno: Lucas Silva tiene chances de jugar como volante central, aunque también podría retrasarse Fausto Vera y abrirse un lugar para Maxi Meza o Giuliano Galoppo.

En ataque, la duda está en quién acompañará a Facundo Colidio. Joaquín Freitas aporta movilidad y buenas decisiones, pero Maximiliano Salas pelea por ese lugar a partir de su experiencia. La decisión terminará de marcar el plan de partido de Coudet para ir en busca del título.

La probable formación de River ante Belgrano: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva o Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas.