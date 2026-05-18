Reforma de la Ley de Salud Mental: “El problema principal sigue siendo la falta de financiación”

El psiquiatra Gastón Noriega analizó en Noticiero 7 los cambios que se buscan introducir en la normativa y advirtió sobre las dificultades de acceso al sistema actual.

Hoy 15:16

En medio del debate por una posible reforma de la Ley de Salud Mental, el psiquiatra Gastón Noriega advirtió que el principal desafío seguirá siendo la falta de recursos y financiamiento para el sistema.

“El problema principal es la falta de financiación del sistema de salud mental y esto es crucial”, sostuvo el especialista en diálogo con Noticiero 7.

Noriega explicó que la reforma busca agilizar el acceso a tratamientos e internaciones, ya que actualmente muchas familias deben atravesar largos procesos judiciales antes de conseguir asistencia para un paciente en crisis.

“El problema de la ley actual es que muchas veces hay que ir al juzgado, hacer la denuncia, esperar un oficio y todo eso puede tardar semanas cuando la urgencia psiquiátrica no espera”, señaló.

Además, remarcó que en cuadros graves como psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar o adicciones, muchas personas no están en condiciones de decidir por sí mismas sobre un tratamiento.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de los derechos humanos no debe confundirse con dejar sin asistencia a quienes necesitan atención urgente. “No hay que confundir defender los derechos humanos de los pacientes con el abandono de los pacientes”, expresó.

El psiquiatra también consideró que el criterio de internación debería contemplar no solo el “riesgo cierto e inminente”, sino también el deterioro progresivo de la enfermedad y las consecuencias que puede generar la falta de tratamiento.

Por último, Noriega insistió en que cualquier modificación de la ley deberá estar acompañada por mayor inversión y dispositivos adecuados para la atención. “Lo central es tratar de que las personas con patologías psiquiátricas graves tengan tratamientos accesibles, tanto desde lo económico como desde lo legal”, concluyó.