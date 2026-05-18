Aumenta el ausentismo escolar por enfermedades respiratorias en niños

En diálogo con Noticiero 7, el pediatra Manuel Barthe pidió reforzar la vacunación ante la alta circulación viral en niños

Hoy 15:12

El incremento de enfermedades respiratorias en las últimas semanas está generando un marcado ausentismo escolar en distintos establecimientos, debido a cuadros que afectan principalmente a niños en edad escolar y, especialmente, a los menores de dos años.

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En diálogo con Noticiero 7, el pediatra Manuel Barthe advirtió que los más chicos son los más vulnerables frente a la circulación de virus respiratorios, una situación que se intensifica con los cambios de temperatura y la llegada de la temporada invernal.

“El frío actúa como un irritante más de la vía respiratoria. Sumado a los virus, puede agravar los cuadros y hacerlos más delicados”, explicó el especialista, al detallar que actualmente se registra un aumento de consultas por patologías respiratorias altas como rinitis, laringitis, faringitis, traqueítis y bronquitis, además de bronquiolitis en menores de dos años.

Barthe señaló que en esta época del año se observa una mayor circulación de virus como rinovirus, adenovirus, influenza y el virus sincitial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en lactantes. En ese sentido, remarcó que los bebés son especialmente vulnerables debido a que sus vías respiratorias son más estrechas y poseen menos defensas.

El profesional explicó que esta combinación de factores provoca mayor dificultad respiratoria, cuadros de falta de aire y, en muchos casos, consultas de urgencia, lo que impacta directamente en la asistencia a clases.

Asimismo, recomendó reforzar las medidas de prevención, destacando la importancia de la lactancia materna en los lactantes, así como la actualización del calendario de vacunación. “No hay motivo para postergar vacunas por un simple cuadro de resfrío”, sostuvo.

También recordó la importancia de la vacunación antigripal en personas de riesgo y la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio en embarazadas entre las 32 y 38 semanas de gestación, como medida preventiva contra la bronquiolitis en recién nacidos.

Finalmente, el especialista insistió en la necesidad de sostener los esquemas de inmunización y la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas, en un contexto de alta circulación viral que impacta directamente en la salud infantil y la asistencia escolar.