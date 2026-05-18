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La Municipalidad de La Banda invita a participar del taller “CosturArte” en la Casa del Bicentenario

Las clases se dictan todos los martes y están destinadas a personas con o sin experiencia previa.

Hoy 13:32

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a la comunidad a participar del taller “CosturArte”, una propuesta pensada para quienes deseen aprender costura, desarrollar nuevas habilidades y compartir un espacio creativo.

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El taller se desarrolla todos los martes, de 9 a 11 horas, en la Casa del Bicentenario, y está destinado a personas sin experiencia previa, ya que el principal objetivo es fomentar el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en comunidad.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a generar espacios de formación y contención para vecinos y vecinas de la ciudad.

Asimismo, informaron que las personas interesadas en sumarse pueden comunicarse al número 3854975711 para recibir más información sobre las inscripciones y modalidad de participación.

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