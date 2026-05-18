VIDEO | Salvaje ataque a la salida de un boliche en Bandera: un joven terminó desfigurado

La brutal golpiza ocurrió tras una discusión durante la desconcentración de un baile. La Fiscalía de Añatuya intervino de oficio luego de la viralización de los videos. La ciudad de Bandera se vio sacudida por un violento episodio registrado durante la

Hoy 14:16

Momentos de extrema violencia se vivieron el domingo por la tarde-noche en la ciudad de Bandera, donde un joven terminó gravemente herido tras ser atacado brutalmente a la salida de un boliche bailable.

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El episodio ocurrió cuando finalizaba el espectáculo y cientos de personas abandonaban el lugar. En medio de la desconcentración, una discusión entre varios asistentes derivó en una pelea que terminó de la peor manera.

Según puede observarse en videos grabados por testigos, uno de los jóvenes recibió un fuerte golpe que lo hizo caer al suelo. Lejos de detenerse, el agresor continuó atacándolo con patadas y trompadas en el rostro mientras la víctima permanecía indefensa.

Las imágenes generaron indignación entre los vecinos y rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la brutalidad de la agresión y al estado en el que quedó el joven, con el rostro ensangrentado y visibles heridas de consideración. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la víctima sería un camionero oriundo de la provincia de Santa Fe. Si bien hasta el momento no habría radicado una denuncia formal, la Fiscalía de Añatuya decidió intervenir de oficio y avanzar con distintas medidas para esclarecer el hecho e identificar al agresor.