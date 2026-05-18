Entradas para River-Belgrano: qué se sabe de la venta para la final del Apertura

La definición será el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Hoy 15:02

La final del Torneo Apertura 2026 ya tiene sede, día y horario confirmados. River y Belgrano jugarán por el título el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El Millonario llegó a esta instancia tras vencer a Rosario Central, mientras que el Pirata consiguió su lugar en la definición luego de eliminar a Argentinos Juniors por penales. Ahora, la gran expectativa de los hinchas pasa por saber cómo será la venta de entradas para el partido.

Por el momento, la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino no emitieron un comunicado oficial sobre el expendio de tickets, por lo que todavía no están confirmados los precios ni el inicio de la venta.

De acuerdo con lo ocurrido en finales anteriores, se estima que la comercialización podría realizarse a través de la plataforma Deportick.com, aunque los hinchas deberán esperar la información oficial para conocer fechas, requisitos y valores definitivos.

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El estadio Mario Alberto Kempes tendrá presencia de ambas parcialidades y se espera un reparto equitativo de localidades, con la correspondiente reserva de cupos para protocolo y cuestiones organizativas. En ese marco, tanto River como Belgrano podrían disponer de entre 20 mil y 25 mil entradas.

En cuanto a la distribución de los sectores, los hinchas de Belgrano ocuparían la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público de River se ubicaría en la Popular Willington y la Platea Ardiles.

El operativo de seguridad también será amplio: se prevé la participación de más de 1.000 efectivos, entre policías, guardias privados, personal de UTEDYC y Tribuna Segura.

La final será transmitida por ESPN Premium y TNT Sports Premium, según informó la Liga Profesional en la confirmación oficial del partido.

Datos del partido

Día: domingo 24 de mayo

Horario: 15.30

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Final: River vs. Belgrano

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium