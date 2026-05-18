¿Una señal? Las coincidencias que ilusionan a Belgrano antes de la final con River

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano ya tiene todos los condimentos para ser uno de los partidos más esperados del año. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y el cruce llega cargado de historia, morbo y coincidencias que ilusionan al pueblo pirata.

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El recuerdo de la Promoción 2011 aparece inevitablemente en la previa. Aquella serie quedó marcada para siempre en la historia del fútbol argentino, ya que Belgrano fue el equipo que condenó a River al único descenso de su historia.

Ahora, 15 años después, el Millonario tendrá la chance de tomarse revancha en una final por el campeonato. Pero del otro lado, Belgrano sueña con escribir una página histórica y conseguir su primer título de Primera División.

La primera coincidencia que ilusiona a los hinchas del Pirata tiene que ver con la fecha de la final: 24 de mayo. Ese día cumpliría 53 años Rodrigo Bueno, el histórico cantante cordobés que llevó el cuarteto a lo más alto y que nunca ocultó su fanatismo por Belgrano.

Pero hay otro detalle que alimenta aún más la ilusión. El recordado penal que Juan Carlos Olave le atajó a Mariano Pavone en la Promoción 2011 fue a los 24:05, una cifra que coincide con la fecha de la definición ante River.

Aquella jugada quedó grabada en la memoria de los hinchas y también fue asociada por el propio Olave con otra fecha muy fuerte para el mundo Belgrano. “El penal a Pavone lo atajé a los 24:06, la fecha del fallecimiento de Rodrigo”, había dicho el exarquero, en referencia al 24 de junio de 2000.

Entre el recuerdo de Rodrigo, la Promoción y una final en Córdoba, Belgrano llega al partido decisivo con motivos de sobra para ilusionarse.